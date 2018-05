Koning Filip op bezoek in Luik na schietpartij bvb

29 mei 2018

14u18

Bron: Eigen berichtgeving 2 Naar aanleiding van de schietpartij is koning Filip aangekomen in Luik. De schietpartij heeft het leven gekost aan twee politieagenten en een passant.

Het bezoek van de koning in Luik is te volgen op deze livestream van VTM NIEUWS:

Het Koninklijk Paleis is geschokt door de schietpartij in Luik waarbij een man twee agenten en een voorbijganger doodschoot. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijke incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden", meldde het Koninklijk Paleis vanmiddag op Twitter.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in #Luik. Sterkte aan de nabestaanden. Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link