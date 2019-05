Koning Filip ontvangt Didier Reynders en Johan Vande Lanotte op het Koninklijk Paleis. Worden zij de informateurs? ttr

30 mei 2019

15u56

Bron: twitter, belga 14 binnenland Koning Filip ontvangt momenteel Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) op het Koninklijk Paleis. Worden zij vandaag aangesteld tot informateurs?

De koning heeft intussen alle partijvoorzitters gesproken in de aanloop van de vorming van een federale regering. Om 16 uur heeft koning Filip Didier Reynders en Johan Vande Lanotte ontvangen op het Koninklijk Paleis.



De verwachting is dat de koning beide ervaren politici uitstuurt als informateurs met het oog op de vorming van een federale regering. Dat zou niet voor het eerst zijn. Beiden werden al eens tot informateur of koninklijk verkenner benoemd, na de verkiezingen van 2010. Reynders was ook al eens informateur in aanloop naar de vorming van de (korte) regering Verhofstadt III.

Vande Lanotte mislukte in zijn opdracht als koninklijk verkenner toen hij in januari 2011 zijn opdracht teruggaf aan de koning. Tijdens een persmoment duidde hij de grenzen van zijn opdracht met een Engels gezegde: “You can lead a horse to water, you can’t make it drink”.



De koning ontving dinsdag en woensdag één voor één alle voorzitters van de partijen met verkozenen in de Kamer, inclusief Vlaams Belang.

Moeilijke taak

De informateur staat voor een aartsmoeilijke opdracht. De voorzitter van de grootste partij, Bart De Wever (N-VA), wil geen federale regering zonder meerderheid langs Vlaamse kant, maar hij wil ook niet besturen met ‘linkse partijen’. Dat maakte hij al meermaals duidelijk.



Een reporter van de RTBF vroeg maandag aan Di Rupo of hij bereid zou zijn een federale regering te vormen zonder meerderheid langs Vlaamse kant. Het PS-boegbeeld antwoordde dat hij daar wel een oplossing in zag. Hij sprak vervolgens zijn duidelijke voorkeur uit voor een coalitie met CD&V, Open Vld, Groen en sp.a. Een Vlaamse minderheidsregering dus, zonder de grootste partij N-VA. Verschillende Vlaamse partijen veegden Di Rupo’s favoriete bestuursscenario van tafel.

