Koning Filip naar halve finale WK in Sint-Petersburg, ook Reynders gaat

07 juli 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Koning Filip woont dinsdag de WK-halve finale België-Frankrijk in Sint-Petersburg bij. Dat heeft onze krant uit goede bron vernomen. Ook Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal aanwezig zijn.

Filip en Mathilde genoten gisteren "van een fantastische wedstrijd" na de 2-1 overwinning tegen Brazilië. Ze noemen de winst van België op de vijfvoudige wereldkampioen"schit-te-rend!!", twitterde het Belgische hof. Op Facebook had het koninklijke gezin voorafgaande aan de kwartfinale ook al de Rode Duivels aangemoedigd. "We staan achter jullie", staat er bij een foto van het koninklijke gezin. De kinderen prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore staan er alle vier op met een rode voetbalsjaal.

"We kijken al uit naar de volgende wedstrijd", twittert het Belgische hof. België speelt dinsdag in de halve eindstrijd in Sint-Petersburg tegen Frankrijk, dat Uruguay met 2-0 versloeg. Het is niet duidelijk of de vorst alleen gaat, of Mathilde hem vergezelt.

Ook Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal dinsdagavond in Sint-Petersburg aanwezig zijn. "In dit stadium van het toernooi terechtkomen is uitzonderlijk voor het land. Het is maar logisch dat ik opnieuw aanwezig ben om de nationale ploeg te ondersteunen", zei Reynders in Kazan in Rusland.

Reynders benadrukt hoe belangrijk de wedstrijd is, en herinnert eraan dat hij in het verleden al aanwezig was op verschillende halve finales en finales van Grand Slams met Justine Henin en Kim Clijsters. Volgens Reynders zal ook de Franse president Emmanuel Macron dinsdag in het stadion zitten. Ook benadrukt de minister dat de wedstrijd hem niet zal beletten om deel te nemen aan de NAVO-top in Brussel, die woensdagochtend begint.

Filip en de prinsen Gabriël en Emmanuel woonden op 23 juni in Moskou de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels bij en zagen hen glansrijk met 5-2 winnen tegen Tunesië. Achteraf gingen ze de spelers feliciteren met hun overwinning.

Schit-te-rend!! Genoten van een fantastische wedstrijd! Kijken uit naar de volgende! @BelRedDevils! 🇧🇪👍🏼#BRABEL #RedTogether #Belgium #WorldCup Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Wij staan allen achter jullie! Go #BelRedDevils! 🇧🇪🤞🏼#BELBRA #RedTogether #Belgium #WorldCup pic.twitter.com/hLBVRJmpei Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link