Koning Filip: "Jongeren hebben een scherp besef van de noden van onze planeet” ttr

29 januari 2019

12u09

Bron: belga 0 Koning Filip vindt het bemoedigend dat burgers van zich laten horen rond klimaat of socio-economische thema's. Dat zei de koning vandaag tijdens zijn toespraak voor de hoogste gezagsdragers van het land. Volgens de koning is de burgermobilisatie "een voortreffelijke uiting van de veerkracht van onze samenleving en de wil om samen vorm te geven aan onze toekomst".

De voorbije maanden kwamen burgers meermaals op straat om een ander beleid te eisen. Gele hesjes voerden actie tegen hoge brandstofprijzen en klimaatbetogers lieten meermaals de Brusselse straten vollopen. "De verschillende bewegingen die wij hebben zien opstaan tonen een wil tot gezamenlijke actie", zei koning Filip vandaag. "Zij vragen een nieuwe, rechtvaardigere, economische en sociale dynamiek. En een fundamentele aanpassing van onze levenswijze - om zo een onomkeerbare verstoring van onze planeet te voorkomen".

Samenwerken

De koning riep op om "al deze energie" te bundelen "in een project dat voor al onze medeburgers nieuwe kansen schept". Hij vroeg om daarvoor samen te werken met de jeugd, die al meermaals van zich liet horen tijdens spijbelacties voor het klimaat. "De jongeren tonen ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit. Zij hebben een scherp besef van de noden van onze planeet. Laten we hen de plaats gunnen die hen toekomt en met hen een stevige fundering bouwen die hen steun biedt".

Val van de regering

De koning verwees ook naar de val van de regering en wees op het belang van samenwerking om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. "Rondom ons zijn meerdere landen in de greep van verdeeldheid en verlamming. Op het internationale vlak ondervinden we nieuwe weerstand rond fundamentele onderwerpen als klimaat, migratie en internationale handel. En dat zijn net domeinen waarvoor intense samenwerking onontbeerlijk is".

Premier Charles Michel had in zijn toespraak over dezelfde thema's. Voor Michel moeten de verzuchtingen van de gele hesjes verzoend worden met die van de klimaatbetogers. "We moeten het einde van de maand ook verzoenen met de strijd tegen het einde van de planeet".

Michel verwees ook naar de onzekerheid die de Brexit meebrengt voor de Britten. "In België hebben wij vier jaar geleden niet gekozen voor dergelijke institutionele avonturen", zei Michel. "Onze burgers en onze bedrijven vragen dat we besturen. Niet dat het land tot stilstand wordt gebracht".

Bekijk ook: