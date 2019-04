Koning Filip herdenkt 252 gesneuvelde Belgische militairen

07 april 2019

Bron: belga

Aan de Congreskolom in Brussel is in aanwezigheid van koning Filip hulde gebracht aan de 252 Belgische soldaten die sinds 1945 gesneuveld zijn in verschillende missies in het buitenland. Dit jaar stond de plechtigheid ook in het teken van de 25ste verjaardag van de dood van de tien Belgische VN-blauwhelmen die in 1994 werden vermoord in Rwanda, bij de start van de genocide. Het is trouwens ten gevolge van die gebeurtenis dat de regering in 1998 besliste om ‘Veteranendag’ voortaan jaarlijks te laten plaatsvinden op 7 april.