Koning Filip en koningin Mathilde uit de bol op Get Ready Dieter Nijs

20 juli 2018

22u03

Bron: Eigen berichtgeving 6 Duizenden mensen genieten vanavond van het traditionele 'Bal National' in de Brusselse Marollenwijk. De eerste editie vond plaats in 2003, toen Koning Albert II iedereen uitnodigde om de tiende verjaardag van zijn troonsbestijging te vieren.

Om de vijftiende editie van het tricolore volksfestijn luister bij te zetten, is het vorstenpaar aanwezig op het Vossenplein. Laurent en Claire werden verwacht, maar het is niet duidelijk of ze aanwezig waren.

Optredens van onder andere Liliane Saint-Pierre, Get Ready en Plastic Bertrand zorgden voor de nodige ambiance. Het is en blijft iets speciaals. Een pint drinken en zeveren in het bijzijn van koninklijke gasten.