Koning Filip dankt artsen en verpleegkundigen via Skype voor hun inzet

30 maart 2020

18u24

Bron: ANP, Twitter 2 Binnenland Koning Filip heeft zijn laptop er weer bij genomen om te skypen met mensen die zich volop inzetten om het coronavirus te bestrijden. Vandaag had hij een gesprek met artsen, verpleegkundigen, apothekers en de logistiek manager van het universitair ziekenhuis UCLouvain Saint-Luc in Woluwe.

De vorst liet zich bijpraten en dankte hen voor hun inzet. Op foto's, die het hof heeft verspreid, is te zien hoe Filip achter zijn laptop zit. Vorige week had de koning ook al enkele skypegesprekken met (medisch) specialisten.



De koning had vandaag ook weer telefonisch overleg met eerste minister Sophie Wilmes (MR). Doorgaans ontmoeten de twee elkaar wekelijks op het paleis, maar tijdens de coronacrisis is gekozen voor beraad op afstand.

