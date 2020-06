Koning Filip betuigt “diepste spijt” aan Congo voor gruweldaden uit koloniale verleden Philippe Ghysens

30 juni 2020

06u03 30 Koning Filip betuigt zijn “diepste spijt” aan Congo aan voor de geweld- en gruweldaden die onder het bewind van Leopold II, zijn bet-overgrootoom, werden gepleegd. De koning zegt dat we in het reine moeten komen met het verleden. Met zijn spijtbetuiging verrast de koning vriend en vijand.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Congolese president Félix Tshisekedi ontvangt vandaag in Kinshasa de brief van koning Filip. Voor Congo is 30 juni een feestdag. Precies zestig jaar geleden vierde het land zijn onafhankelijkheid van België. Filip - die zelf geboren is in het jaar 1960 - was door Tshisekedi uitgenodigd om de herdenking bij te wonen maar door corona gaan de grootse feesten niet door.

In zijn brief feliciteert het staatshoofd zijn Congolese ambtsgenoot met de verjaardag maar veel belangrijker dan dat, hij biedt zijn “diepste spijt” aan voor de “wonden uit het verleden”. De voorbije jaren werd al vaker door historici en politici geopperd dat koning Filip zich zou moeten verontschuldigen voor de verschrikkingen die het koloniale bewind aanrichtte in Congo, maar het paleis hield steeds de boot af en verwees naar de regering.

Nu is het moment voor de koning dus wel aangebroken om de wandaden uit het verleden te benoemen. En dat doet de koning zeer expliciet in zijn brief. “Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving”, schrijft de koning aan Tshisekedi .

Hij verwijst ook naar de recente maatschappelijke ontwikkelingen na de dood van George Floyd én kijkt uit naar de stappen die de politiek gaat zetten. “Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme. Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.