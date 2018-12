Koning Filip aanvaardt ontslag regering-Michel, regering in lopende zaken tot verkiezingen in mei 2019 Definitief geen vervroegde verkiezingen TT

21 december 2018

11u35

Koning Filip heeft het ontslag van de regering-Michel aanvaard en de regering belast met de lopende zaken tot aan de verkiezingen in mei 2019. De koning vraagt de politieke verantwoordelijken een "gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak". Er komen dus definitief geen vervroegde verkiezingen.

Vanmorgen rondde de koning zijn consultaties af met PVDA-voorzitter Peter Mertens die als laatste partijvoorzitter aan de beurt kwam. Later deze voormiddag volgde Kamervoorzitter Siegfried Bracke en uiteindelijk premier Charles Michel zelf.

Michel bleef iets langer dan een halfuur bij de koning, om 12 uur verliet hij opnieuw het paleis zonder commentaar. Even later volgde een persmededeling van het Paleis dat de koning het ontslag van de regering heeft aanvaard en dat de regering belast is met de afhandeling van de lopende zaken. “Hij stelt vast dat er een politieke wil bestaat om het goede beheer van het land te garanderen tot de volgende verkiezingen”, klinkt het.



Koning Filip vraagt “de politieke verantwoordelijken en de instellingen, in dewelke hij zijn vertrouwen herhaalt,” een “gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak”.

“De Koning heeft met de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en met de Eerste minister afgesproken dat zij hem respectievelijk, op geregelde tijdstippen, zullen inlichten over de vooruitgang van de werkzaamheden in het kader van de lopende zaken”, klinkt het nog. Om 12.30 komt er een eerste kernkabinet van de regering in lopende zaken.

Charles Michel bood dinsdag het ontslag van zijn regering aan. Er komen dus geen vervroegde verkiezingen. Dat lag in de lijn der verwachtingen.

Koning Filip vraagt de politieke verantwoordelijke een gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak Mededeling Paleis

"Schikken naar Raad van State”

Het federale kernkabinet zat vanmorgen al eens samen, voor het eerst sinds de regering haar ontslag heeft ingediend. Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) zullen de ministers het vooral hebben over “hoe we de zaken de volgende weken en maanden gaan aanpakken als regering in ‘voorzichtige’ of lopende zaken.” Of de arbeidsdeal - met daarin de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering - er nog door komt, kon Peeters niet zeggen. “Mijn huiswerk is afgeleverd, we gaan nu rustig bekijken hoe we dat zullen aanpakken met het parlement, de sociale partners en de regering.”

Voor aanvang van het kernkabinet legde vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) uit dat de regering zich nu moet schikken naar het oordeel van de Raad van State, die de beslissing van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de beperking van het aantal asielaanvragen schorste, en dat er maatregelen moeten komen om een nieuwe asielcrisis te voorkomen.

Wat klimaat betreft, zullen volgens De Croo eventuele maatregelen niet meer als dringend kunnen worden beschouwd. Het zou dus om nieuwe politieke initiatieven gaan, waarover overleg met het parlement moet komen. Ook over de jobsdeal en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen kan de regering niet via een koninklijk besluit aan de slag gaan en moet ze langs het parlement passeren indien ze het akkoord in de praktijk brengen.

Er valt te horen dat er bijna een akkoord was over een kb van minister Peeters. Hijzelf benadrukte het belang van binnen het kernkabinet de violen te stemmen over een procedure om op die manier geen “kakofonie” te creëren. Peeters verwees ook naar de sociale partners die binnenkort de onderhandelingen starten over een nieuwe loonnorm. Er zal moeten worden bekeken of andere voorstellen tot hen kunnen worden gericht, luidde het nog.