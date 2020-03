Koning Boudewijnstichting schenkt 5 miljoen aan armoedeorganisaties en eerstelijnshulp KVDS

31 maart 2020

15u19

Bron: Belga 1 De Koning Boudewijnstichting heeft in totaal 5 miljoen euro steun toegekend aan organisaties die tijdens de coronacrisis instaan voor hulp aan kwetsbare groepen en voor eerstelijnshulp. Er worden 500 enveloppen met 10.000 euro verspreid.

De Koning Boudewijnstichting had op 20 maart een eerste projectoproep gelanceerd voor organisaties die mensen in armoede, daklozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen. Er werd zowat drie miljoen euro uitgekeerd aan organisaties die deze kwetsbare groepen door de coronacrisis willen helpen.

Kinderfonds

Zo wordt er onder meer steun verleend aan DoucheFLUX in Brussel. De vereniging zal de steun gebruiken voor onder meer de aankoop van beschermingsmateriaal, medisch basismateriaal en ondergoed. Kinderfonds De Tendeldoos in Dendermonde kan het geld dan weer aanwenden om in te spelen op de toegenomen vraag naar voedselpakketten van gezinnen en om beschermingsmateriaal voor de vrijwilligers aan te kopen.



Daarna volgde nog een tweede oproep van de Koning Boudewijnstichting op 24 maart, voor organisaties en professionals die instaan voor de eerstelijnshulp, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en vroedvrouwen. Daarvoor wordt voorlopig al twee miljoen euro opzijgezet. Zo kan bijvoorbeeld Palliatieve Hulpverlening Antwerpen de continuïteit van haar dienstverlening garanderen en beschermingsmateriaal aankopen.

Organisaties kunnen nog altijd een aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting indienen voor een forfaitaire steun van 10.000 euro.

