Koning bezoekt Belgische militairen in Estland

02 april 2019

11u01

Bron: belga 1 binnenland Koning Filip is vandaag in Estland voor een kort werkbezoek. Daarbij zal hij onder andere de Belgische militairen in Tapa bezoeken. Die soldaten maken deel uit van de multinationale battlegroup onder Brits commando die onder NAVO-vlag is ingezet in het land. De koning wordt vergezeld door minister van Defensie Didier Reynders. Ook generaal Marc Compernol, de chef Defensie (CHOD), en generaal Marc Thys, commandant van de Landcomponent, nemen deel aan het werkbezoek.

Het werkbezoek van de koning aan Estland begint met een audiëntie met presidente Kersti Kaljulaid in Tallinn. Daarna woont de koning een demonstratie bij in het 'e-Estonia briefing centre'. Estland, een digitale pionier, stelt er vernieuwingen voor op het vlak van interacties tussen burgers, bedrijven en de overheid. Bij die interacties wordt van informatietechnologie gebruikgemaakt. Na het briefingscentrum trekt de vorst naar Tapa, waar de Belgische militairen zijn ingezet.

Ons land neemt sinds 2017 deel aan de NAVO-missie 'enhanced Forward Presence', de versterking van de oostflank van de NAVO in de Baltische staten en Polen. De verdragsorganisatie ontplooide vier multinationale bataljons in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Daarmee wil de NAVO een antwoord bieden op de dreiging van Rusland die de Oost-Europese landen ervaren sinds het conflict in Oekraïne.

Dit jaar stuurt België twee detachementen uit, van elk zo'n 250 militairen. In de eerste helft van het jaar versterkt zo een manoeuvreercompagnie de Britse battlegroup in Estland. Tot op heden maakten de Belgische troepen altijd deel uit van de battlegroup die Duitsland leidde in het Litouwse Rukla. Op dit moment zijn 264 Belgische militairen ingezet in Estland.