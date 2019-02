Koning bespaart niet op vliegreizen Kosten verdubbeld in één jaar Philippe Ghysens en Isolde Van den Eynde

27 februari 2019

05u02 0 Zijn groene kerstboodschap ten spijt, heeft koning Filip een behoorlijk grote ecologische voetafdruk. De vliegreizen van het staatshoofd hebben vorig jaar 843.293 euro gekost - een recordbedrag en bijna dubbel zoveel als in 2017. Sommige vluchten zijn onvermijdelijk, maar van zijn 22 buitenlandse verplaatsingen waren er 12 privé.

De factuur voor de koninklijke vluchten met toestellen van Defensie loopt op. In 2017 ging het om een bedrag van 452.662 euro, vorig jaar kostten de 22 vliegreizen 843.293 euro. Het gaat om 10 officiële en 12 niet-officiële verplaatsingen. De kosten liggen zo hoog omdat koning Filip vorig jaar twee keer met een Airbus naar Noord-Amerika vloog en één keer naar Portugal. Alleen al die drie reizen - twee staatsbezoeken en een trip naar de VN-Veiligheidsraad - waren goed voor 635.611 euro. Verder trok de vorst onder meer twee keer naar Rusland om de Rode Duivels aan te moedigen op het WK voetbal. De twaalf privéreizen hebben 144.377 euro gekost. Waar die naartoe gingen, deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken niet mee.

De koning is 24 uur per dag staatshoofd en moet op elk moment kunnen terugkeren, zo reageert het paleis. Daarom moét hij wel met militaire toestellen naar het buitenland vliegen.



Opmerkelijk: tijdens zijn kerstboodschap van vorig jaar riep koning Filip de politici nog op om een ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. Of dat niet vloekt met zijn eigen ‘vlieggedrag’? Volgens zijn woordvoerder doet de koning wel degelijk inspanningen voor het klimaat. “Als de timing van de reis en het uurrooster van de treinen het toelaten, wordt er zeker overwogen om via het spoor te reizen.” Vorig jaar gebeurde dat één keer, voor een bezoek aan de Queen in Londen.