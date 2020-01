Koning benoemt Koen Geens (CD&V) tot koninklijke opdrachthouder “om een volwaardige regering mogelijk te maken” Astrid Roelandt kve

31 januari 2020

18u37 92 Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn zonet uit hun functie ontheven. De twee brachten een eindverslag uit bij de koning, die een einde stelde aan hun informateursopdracht. Intussen heeft de koning vicepremier Koen Geens (CD&V) ontvangen op het Paleis, hij benoemt Geens tot koninklijke opdrachthouder. Geens heeft de opdracht gekregen “de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken”.

Coens en Bouchez werden normaal gezien pas volgende week dinsdag op het Paleis verwacht, nadat hun missie enkele dagen geleden met een week verlengd werd. Het is de eerste keer dat de koning een informateursduo ineens optrommelt nog voor het einde van hun missie.

Vandaag verscheen in Le Soir en De Standaard dat PS-voorzitter Paul Magnette mogelijk wel bereid zou zijn om het veld ingestuurd te worden samen met N-VA-voorzitter De Wever. Kortstondig, om de paars-gele piste definitief af te serveren, maar Magnette zou nu toch geweigerd hebben, waardoor de informateurs geen reden meer zagen om nog door te gaan.

“Initiatieven nemen”

“De Koning heeft vastgesteld dat de gesprekken tussen de partijen nog niet geleid hebben tot de vorming van een coalitie die de steun geniet van een parlementaire meerderheid”, zo luidt het in een persbericht van het Paleis. “Hij heeft de heer Koen Geens met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken. De heer Geens heeft deze opdracht aanvaard. Hij zal op 10 februari verslag uitbrengen aan de Koning.”

Geens gaat “met alle partijen contact opnemen”

“Koninklijke opdrachthouder” Koen Geens (CD&V) gaat de komende dagen contact opnemen met alle partijen. Dat zei hij in een korte verklaring bij het verlaten van het Paleis. Geens spreekt zelf van “een open opdracht”.

Geens moet naar eigen zeggen “op basis van het rapport van de informateurs” Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez gesprekken voeren met de verschillende politieke partijen “die een initiatief kunnen inleiden om een volwaardige regering te vormen”, zei de CD&V-vicepremier. Een specifieke titel heeft hij niet voor deze opdracht van de koning. Geens spreekt wel van “een volgende fase”.

Gaat Geens op zoek naar een regering met PS en N-VA, waar CD&V al langer op aanstuurt? “Mijn opdracht is open”, zei Geens”, maar het spreekt vanzelf dat dat een formule is die ik met aandacht zal bestuderen met alle betrokken partijen de komende dagen, op basis van het zeer goede werk dat de informateurs hebben geleverd”. De CD&V-vicepremier wil met alle partijen spreken en hoopt op hun “vertrouwen” om “de moeilijke opdracht tot een goed einde te kunnen brengen”.

“Ik verander niet zo snel van gedacht”, merkte Geens nog op voor hij in de wagen stapte. Waarmee hij meteen aangaf dat CD&V nog altijd aanstuurt op een coalitie met N-VA en PS.

Bouchez (MR): “CD&V moet haar dilemma uitklaren”

Kersvers voormalig informateur Georges-Louis Bouchez toont zich vrijdagavond opvallend actief op twitter. De poort van het paleis was nauwelijks weer dicht of de MR-voorzitter reageerde al op tweets over zijn pas beëindigde informateursopdracht. Over de aanstelling van CD&V’er Koen Geens zei hij onder meer dat “dit wil zeggen dat CD&V haar dilemma moet uitklaren”. Volgens Bouchez is Geens zelfs “preformateur zonder dat zo te zeggen”.

Bouchez was sinds 10 december koninklijk informateur in de zoektocht naar een nieuwe regering, samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens. Afgelopen dinsdag nog werd hun opdracht met een week verlengd, tot koning Filip beide heren vrijdagavond op het paleis ontving en hen bedankte voor bewezen diensten.

Bouchez spreekt intussen met klem tegen dat het plotse einde van zijn opdracht wijst op een mislukking. “Mislukking? Tiens, wat is de rol van een informatieopdracht? Toelaten om de juiste puzzelstukken te verzamelen en de slechte pistes te verwijderen. Dat is gebeurd. Niet oordelen voor je weet wat er speelt”, zo reageerde hij op tweets in die zin.

Hoewel Geens van de koning officieel geen titel mee kreeg, is hij volgens Bouchez zelfs “een preformateur zonder dat zo te zeggen...”. De aanstelling van de CD&V’er betekent volgens hem ook “dat CD&V nu haar dilemma moet uitklaren”.

Bouchez stuurde aan op een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en CD&V en dus zonder N-VA. Die coalitie heeft echter geen meerderheid aan Vlaamse kant en stuit daarom op verzet van CD&V.

Een coalitie met N-VA - mocht de PS die sprong alsnog willen wagen - ligt ook bij de Franstalige liberalen van de MR moeilijk. PS wil immers niet met alle partijen van de vroegere Zweedse coalitie samen regeren. Een coalitie met N-VA zou er volgens de PS dus een zonder Open Vld moeten zijn, de zusterpartij van MR. De liberalen aan beide kanten van de taalgrens staan bovendien niet te springen voor de institutionele hervormingen die N-VA op tafel wil leggen.

Bronnen binnen PS: “Andere formule dan PS/N-VA”

De Franstalige socialisten lieten maandag weten dat ze niet inzien hoe ze een regering met de N-VA kunnen vormen. De PS blijft vrijdagavond bij dat standpunt, is binnen de partij te horen. Bronnen bij de PS hopen “dat er nu eindelijk naar iets anders overgegaan kan worden dan de formule PS/N-VA”.