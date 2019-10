Koning benoemt Charles Michel tot minister van Staat TT

31 oktober 2019

13u52

Bron: Belga 0 De koning heeft voormalig eerste minister Charles Michel (MR) benoemd tot minister van Staat. Dat meldt het paleis.

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) droeg Michel, die binnenkort start in zijn nieuwe job als Europees president, voor als minister van Staat. Michel liet afgelopen zondag het ambt van premier over aan zijn partijgenote.

Het gaat om een eretitel waar geen voordelen of verplichtingen aan verbonden zijn en meestal voorbehouden is aan prominente politici. In theorie kunnen de ministers van Staat worden opgeroepen voor de Kroonraad, die als adviesorgaan bij elkaar komt in tijden van uitzonderlijke crisis. De Kroonraad kwam sinds de onafhankelijkheid van Belgisch Congo in 1960 echter al niet meer samen.

De uitvaart van een minister van Staat kan wel met militaire eer gebeuren, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de koning.

België telt momenteel een 35-tal politici die zich minister van Staat mogen noemen.