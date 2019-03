Koning auto blijft woon-werkverkeer domineren, enkel fiets biedt weerwerk IB

21 maart 2019

05u59

Bron: Belga 0 De auto blijft met enorme voorsprong de heer en meester in het woon-werkverkeer in Vlaanderen. Bedrijven die buiten de steden gevestigd zijn, zagen het aandeel ervan bij hun werknemers zelfs nog lichtjes toenemen.

Dat tonen de resultaten van een driejaarlijkse enquête door de federale overheidsdienst Mobiliteit, waarover De Standaard en Le Soir vandaag berichten.

Ook binnen de stadsgrenzen is de auto goed voor ruim de helft van alle woon-werkverplaatsingen. Dat het aantal salariswagens jaar na jaar blijft toenemen, zit daar ongetwijfeld voor iets tussen.

Aandeel alternatief vervoer neemt af

Het aandeel van alternatieven als carpoolen of te voet gaan werken is de voorbije twaalf jaar afgenomen. Ook het openbaar vervoer slaagt er amper in om mensen die de files beu zijn naar zich toe te trekken. Het aandeel van treinreizigers nam wel voorzichtig toe, maar bus en tram - die mee lijden onder de files - moesten zelfs nog terrein prijsgeven.

Het enige alternatief dat wel in de lift zit is de fiets. Die zag zijn aandeel in het woon-werkverkeer groeien van 12 naar 17 procent.