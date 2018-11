Koning Albert moet dan toch DNA-staal afstaan in zaak Delphine Boël avh

05 november 2018

11u41

Bron: Belga 126 Het hof van beroep in Brussel heeft vastgesteld dat Jacques Boël niet de wettelijke of biologische vader van Delphine Boël is, en beveelt koning Albert II om in de komende drie maanden een DNA-test te ondergaan.

Delphine Boël stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging al in 2013 een DNA-test, waaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De beslissing van het Brusselse hof van beroep gebeurde volgens de advocaten van Delphine Boël op 25 oktober. “De rechtbank heeft eerst vastgesteld dat Albert II niet kan tussenkomen in de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël, die door mijn cliënt gevraagd wordt”, aldus Boëls advocaat Marc Uyttendaele. “Vervolgens stelde ze vast dat zelfs als er sprake is van bezit van staat, dat wil zeggen dat er een vader-dochterrelatie was tussen Jacques en Delphine Boel, haar vraag moet worden onderzocht. Vervolgens stelde ze vast dat Jacques Boël in rechte noch in feite de vader van Deplhine is”, legde de advocaat uit.

“Zo zal Delphine Boel ten laatste binnen drie maanden niet meer de dochter van Jacques Boël zijn in de registers van de burgerlijke stand. En in dezelfde periode zal Albert II zich moeten onderwerpen aan een DNA-test”, zei hij.