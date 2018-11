Koning Albert moet dan toch DNA-staal afstaan in zaak Delphine Boël avh jv

05 november 2018

11u41

Bron: Belga 585 Het hof van beroep in Brussel heeft vastgesteld dat Jacques Boël niet de wettelijke of biologische vader van Delphine Boël is, en beveelt koning Albert II om in de komende drie maanden een DNA-test te ondergaan. Koning Albert II zal eerst een advocaat bij Cassatie raadplegen alvorens een beslissing te nemen, zegt zijn advocaat.

Delphine Boël stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging al in 2013 een DNA-test, waaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De beslissing van het Brusselse hof van beroep gebeurde volgens de advocaten van Delphine Boël op 25 oktober. “De rechtbank heeft eerst vastgesteld dat Albert II niet kan tussenkomen in de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël, die door mijn cliënt gevraagd wordt”, aldus Boëls advocaat Marc Uyttendaele. “Vervolgens stelde ze vast dat zelfs als er sprake is van bezit van staat, dat wil zeggen dat er een vader-dochterrelatie was tussen Jacques en Delphine Boel, haar vraag moet worden onderzocht. Vervolgens stelde ze vast dat Jacques Boël in rechte noch in feite de vader van Deplhine is”, legde de advocaat uit.

“Zo zal Delphine Boel ten laatste binnen drie maanden niet meer de dochter van Jacques Boël zijn in de registers van de burgerlijke stand. En in dezelfde periode zal Albert II zich moeten onderwerpen aan een DNA-test”, zei hij.

Cassatieberoep

Koning Albert II zal eerst advies vragen aan een advocaat bij het Hof van Cassatie alvorens te beslissen of hij al dan niet cassatieberoep zal aantekenen. Dat heeft zijn raadsman, meester Alain Berenboom gezegd in een reactie.

“We willen eraan herinneren dat het hof het tegenovergestelde zegt van wat de rechtbank zei, maar dat het nog altijd slechts het eerste luik van het dossier betreft. We herinneren er ook aan dat hoewel het hof een andere beslissing neemt dan de eerste rechter, zij niettemin bevestigt dat er sprake is van bezit van staat tussen Jacques Boël en Delphine Boël”, aldus meester Berenboom.

“Bovendien is het arrest van het hof van beroep pas definitief indien er geen cassatieberoep komt, of indien dat wel het geval is, wanneer het Hof van Cassatie dat arrest bevestigt. Maar vooraleer een beslissing te nemen over een mogelijk cassatieberoep, moet er een advocaat van het Hof van Cassatie worden geraadpleegd. Het is dus nog te vroeg om het daarover te hebben. Ik denk dat mijn cliënt zal wachten tot hij van zo’n raadsman een advies heeft betreffende eventuele gronden voor cassatie alvorens een beslissing te nemen”, luidt het tot slot.

