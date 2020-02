Koning Albert II voor het eerst in openbaar sinds zaak-Delphine Boël ttr

17 februari 2020

13u27

Bron: belga 1 Koning Albert II is vandaag voor het eerst in het openbaar verschenen sinds hij toegaf dat Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Samen met zijn vrouw koningin Paola en met koning Filip en koningin Mathilde woonde hij de jaarlijkse eucharistieviering bij ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie. Prins Laurent en prinses Astrid ontbraken op de plechtigheid.

De mis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken is een jaarlijkse verplichting voor de koninklijke familie, maar ditmaal ging de aandacht vooral naar koning Albert II. De pers was rijkelijk aanwezig, terwijl slechts enkele aanhangers van het koningshuis de koude en snijdende wind trotseerden.

Na afloop van de eucharistieviering namen beide Belgische koningsparen de tijd om het publiek te groeten en bloemenboeketten in ontvangst te nemen. Koning Albert II en koningin Paola deden dat met een zichtbare glimlach. De kinderen van de Mariaschool in Schaarbeek en de Notre Dameschool in Laken, die uitgenodigd waren om de mis bij te wonen, werden allemaal begroet. "Leve de koning!", weerklonk hier en daar.

Na een DNA-onderzoek gaf koning Albert II eind januari toe dat hij de biologische vader is van Delphine Boël. De koning besloot om niet langer juridisch te betwisten dat Delphine Boël wettelijk zijn dochter is.

