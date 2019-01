Koning Albert II heeft nog geen dna-test afgelegd ADN

31 januari 2019

13u25

Bron: Belga 1 Koning Albert II heeft zich nog niet onderworpen aan een dna-test. Dat menen althans de advocaten van Delphine Boël te weten.

Ter herinnering: in oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een dna-test te ondergaan. "Delphine Boël heeft zich onderworpen aan die test, maar dat is volgens onze kennis nog niet het geval voor koning Albert II", zo geven Marc Uyttendaele en Yves-Henri Leleu, twee van de drie advocaten van Delphine Boël, vandaag aan in een persbericht.

Cassatieberoep

Albert II heeft nog tot 8 februari om een cassatieberoep te formuleren. Uyttendaele en Leleu herinneren eraan dat "in tegenstelling tot wat de verdediging van Albert II aanvoert, een eventuele voorziening in cassatie hem niet zal vrijstellen om een standpunt in te nemen over deze test.”



Ofwel onderwerpt hij er zich aan, ofwel weigert hij de test. In dat laatste geval, aldus de advocaten van Delphine Boël, zal dat aanzien worden als een "vermoeden dat hij wel degelijk de vader van Delphine is".

