Koning Albert II geeft toe dat hij vader is van Delphine Boël Redactie

27 januari 2020

17u52

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1276 Koning Albert II (85) is de biologische vader van Delphine Boël (51), zo wijst DNA-onderzoek uit. Dat laat zijn advocaat, Alain Berenboom, weten. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is. “Albert II zal Boël in zijn testament opnemen op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen”, dat zei Berenboom vanavond in een interview met VTM NIEUWS.



“Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël”, klinkt het in de officiële mededeling.

“Ook al zijn er juridische argumenten en bezwaren om het feit te rechtvaardigen dat een wettelijk vaderschap niet noodzakelijk de weergave is van een biologisch vaderschap, en dat de gevolgde procedure betwistbaar is, heeft koning Albert beslist om die niet op te werpen en met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure.”

“Niet gemengd in discussies buiten rechtszaal”

In de mededeling wijst koning Albert erop dat hij zich sinds de geboorte van Delphine Boël nooit gemengd heeft in “familiale, sociale of educatieve beslissingen” over haar en dat hij “steeds de band heeft gerespecteerd tussen mevrouw Delphine Boël en haar wettelijke vader”.

“Meer dan veertig jaar later besliste mevrouw Delphine Boël om haar wettelijke en socio-affectieve band met haar vader te verbreken en van familie te veranderen. En dat via een lange, pijnlijke procedure, die juridisch contradictoir bleek.”In de procedure is het privéleven van de partijen niet gerespecteerd, besluit de mededeling. “Met respect voor de justitiële instellingen heeft koning Albert zich niet gemengd in de discussies buiten de rechtszaal. Om die reden heeft hij beslist om te reageren en om zijn standpunt in deze zaak te verduidelijken.”

Huwelijkscrisis

De eerste berichten dat Delphine Boël de buitenechtelijke dochter van koning Albert II zou zijn, dateren van 1999. Koning Albert II zou volgens die berichten tussen 1966 en 1984 een affaire hebben gehad met Delphine Boëls moeder, Sybille de Selys Longchamps. Zij was op het moment van de geboorte van Delphine Boël getrouwd met de Waalse industrieel Jacques Boël.

Albert II gaf in de loop der jaren toe dat zijn vrouw, koningin Paola, en hij een huwelijkscrisis doormaakten in de jaren 1970. Maar tot vandaag had hij nooit toegegeven dat hij de biologische vader van Delphine Boël was.

Procedure

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat onze vorige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was.

Eind maart 2017 oordeelde de Brusselse familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden.



DNA

Delphine Boël ging daartegen in beroep en het hof van beroep oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Het is tegen die twee arresten dat koning Albert II in cassatie was gegaan.

Uiteindelijk werd Albert II verplicht om een DNA-staal af te staan. Eind mei trok hij in in alle discretie naar het Brusselse Erasmusziekenhuis om er DNA te laten afnemen. De advocaat van de koning probeerde het resultaat van de DNA-test geheim te houden, maar onlangs werd die poging door het Hof van Cassatie afgewezen.

“We hebben kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster”, zegt de advocaat van de koning vanavond in een interview met VTM NIEUWS. “Daaruit blijkt dat koning Albert voor 99,99 procent de biologische vader is van Delphine Boël”. “De koning zal al zijn kinderen als gelijke behandelen. Hij zal Boël in zijn testament opnemen op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen. Koning Albert heeft nu dus vier kinderen”.

Reactie

Het DNA-onderzoek dat aantoont dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël, is “een belangrijke stap in de lange strijd die ze al verschillende jaren voert om haar werkelijke identiteit op onweerlegbare wijze te laten vaststellen.” Dat heeft Marc Uyttendaele, de advocaat van Delphine Boël vanavond laten weten.

“Jacques Boël beschouwde haar niet als zijn dochter. Hij heeft er enkel voor gezorgd dat de schijn werd opgehouden, om een schandaal te vermijden.” Omdat ze ook niet door Albert II erkend werd, bevond Delphine Boël zich “in een pijnlijke situatie van uitsluiting op emotioneel en sociaal vlak”, zo klinkt het nog.

“Die impasse heeft haar ertoe gebracht om te kiezen voor de gerechtelijke uitweg. Niet zozeer voor haarzelf, dan wel om te voorkomen dat haar kinderen met dezelfde moeilijkheden en met hetzelfde lijden geconfronteerd zouden worden.”