Koning Albert II geeft toe dat hij biologische vader is van Delphine Boël Redactie

27 januari 2020

17u52

Bron: Belga 0 Koning Albert II is de biologische vader van Delphine Boël, zo wijst DNA-onderzoek uit. Dat laat zijn advocaat, Alain Berenboom, weten. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is.

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat onze vorige vorst haar biologische vader is.

Albert trok eind mei in in alle discretie naar het Brusselse Erasmusziekenhuis om er DNA te laten afnemen.

Later meer.