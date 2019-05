Koning Albert gaat DNA afstaan in zaak-Delphine Boël Philippe Ghysens

28 mei 2019

14u43

Bron: eigen berichtgeving 102 Koning Albert gaat een DNA-staal afstaan. Hij komt daarmee tegemoet aan het arrest van het Hof van beroep. Zo bevestigt de advocaat van de koning aan onze redactie.

Het hof van beroep in Brussel droeg het voormalige staatshoofd in een arrest van 16 mei op om een DNA-staal af te staan. De advocaten van Delphine Boël hadden om zo’n test gevraagd. Delphine wil bewijzen dat Albert haar vader is. In eerste instantie ging Albert niet in op de vraag van de rechtbank om een DNA-test te ondergaan. Maar twee weken geleden besliste het hof van beroep dus om de koning te verplichten tot de expertise. Als hij dat niet deed, zou hij een dwangsom van 5.000 euro per dag moeten betalen. Zover komt het dus niet.

Na uitgebreide lezing van het arrest en beraadslaging met zijn advocaat heeft de koning beslist een DNA-expertise te ondergaan.”Omdat hij respect heeft voor de juridische instelling”, zo laat Alberts advocaat Alain Berenboom weten.

Het resultaat van de expertise blijft wel geheim tot er een uitspraak is van het Hof van Cassatie. De koning had immers ook nog cassatieberoep aangetekend tegen een eerder arrest van het hof van beroep. Daarin werd bevestigd dat Jacques Boël niet de biologische vader is van Delphine. Maar door het cassatieberoep werd dat arrest opgeschort. Zoals Cassatie het beroep niet heeft behandeld, blijft het resultaat van de DNA-expertise vertrouwelijk.