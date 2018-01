Konijntjesknuffel terug bij zijn vriendinnetje dankzij Gentse politie DJG

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 14 Lokale Politie Gent Twitter De Gentse politie heeft vandaag een glimlach op het gezicht van een kind getoverd. Ze hadden vorige woensdag een opvallend opsporingsbericht gepost op hun sociale media. Ze zochten de eigenaar van een grijze konijnknuffel.

"De knuffel was door iemand verloren op de Gentse Winterfeesten en een eerlijke vinder had hem binnengebracht bij de cel Gevonden en Verloren voorwerpen. Via Twitter werd de eigenaar van de knuffel gezocht. Er moest niet lang gewacht worden op een reactie, dezelfde dag nog hebben de ouders en hun dochter gereageerd op de post", zegt Matto Langeraert, woordvoerder bij de Gentse politie.

Een week later kon het blije meisje haar knuffelkonijntje terug in ontvangst nemen. "Het knuffelkonijn is terug mee naar huis met zijn vriendinnetje! Met dank aan de collega's van de Cel Gevonden en Verloren Voorwerpen. #altijdnabij #watishetfijnomfliktezijn", staat te lezen op hun sociale media.

Knuffel zoekt eigenaar ... Is deze knuffel van zoon- of dochterlief? Neem contact op met de collega's van de cel Gevonden en Verloren voorwerpen via gevondenvoorwerpen@politie.gent.be of 09 266 69 14. #wiezoektdievindt #sharingiscaring pic.twitter.com/tMWl1jxX6H Lokale Politie Gent(@ GentseFlikken) link

