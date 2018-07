Konijn en honden uit flats gered tijdens hevige brand in Carrefour Willebroek Tim Van der Zeypen

21 juli 2018

18u36

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Breendonkstraat in Willebroek brak omstreeks 17.00 uur een hevige brand uit in supermarkt Carrefour Express. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de politie sloot de straat af.

De supermarkt was gesloten op het moment dat de brand uitbrak, en brandweermannen van moesten zich een weg naar binnen banen door eerst de rolluiken te forceren. De schade in de supermarkt lijkt bijzonder groot. Er zou nog een werknemer aanwezig geweest zijn.



De brand ontstond volgens de eerste vaststellingen aan het magazijn van de supermarkt, waar vermoedelijk oud papier vuur vatte. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn, en de brandweer voert ventilatiewerken uit. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling.

Geen slachtoffers

Naast de Carrefour-supermarkt bevindt zich een appartementsgebouw met enkele flats. De aanwezige bewoners werden geëvacueerd. De brandweer kon ook enkele konijnen en een hond uit de brand redden. Of er ook schade is in de flats, is nog niet bekend.



Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond. Een persoon raakte wel bevangen door de rook, werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis en kreeg extra zuurstof toegediend.