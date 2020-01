Komt voorzitter VRT tekst en uitleg geven in Vlaams Parlement? LH

27 januari 2020

15u41

Bron: Belga 0 Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, zal wellicht door het Vlaams Parlement uitgenodigd worden om tekst en uitleg te komen geven over de gebeurtenissen aan de top van de VRT. Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitter van de commissie Media, heeft van verschillende fracties de vraag gekregen om Van den Brande uit te nodigen. De Groen-politica is zelf ook vragende partij om Van den Brande te horen.

De voorbije week is er veel gezegd en geschreven over het ontslag van ceo Paul Lembrechts en over de rol die Luc Van den Brande daarbij heeft gespeeld als voorzitter van de raad van bestuur.

Commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) heeft van verschillende partijen de vraag gekregen om Van den Brande uit te nodigen voor een hoorzitting in de commissie. "Ik zal mijnheer Van den Brande graag de kans geven om zijn visie op de gebeurtenissen toe te lichten. De recente beschuldigingen en onthullingen berokkenen de openbare omroep grote schade", aldus Meuleman.

De commissie Media zal woensdag beslissen of Van den Brande wordt uitgenodigd. "Indien een meerderheid van de commissieleden vragende partij is (...) zal de heer Van den Brande uitgenodigd worden om op korte termijn gehoord te worden", aldus Meuleman.

Zelf is Meuleman ook vragende partij om Van den Brande te horen. Van den Brande hoeft niet in te gaan op de uitnodiging, maar dat zou volgens Meuleman "een gemiste kans" zijn.