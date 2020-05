Exclusief voor abonnees

Komt er snel een vaccin? En wat als er nooit een gevonden wordt? Microbioloog beantwoordt de belangrijkste vragen

Lieve Van Bastelaere

11 mei 2020

05u00

Zonder vaccin tegen Covid-19 zullen we nooit meer normaal kunnen leven. Dat zegt de Belg Peter Piot, een wereldautoriteit op het vlak van virussen. Mogen we hopen dat er snel een effectief vaccin gevonden wordt? Of moeten we ons neerleggen bij een eeuwige lockdown? Microbioloog Isabel Leroux-Roels (41), diensthoofd van het Centrum voor vaccinologie (UZ Gent), legt uit.