Komt er schot in de Vlaamse formatie? Politicoloog Dave Sinardet legt uit DVDA

11 augustus 2019

21u08

Komt er morgen schot in de Vlaamse formatie? CD&V én Open Vld roepen alvast allebei hun politiek bureau bijeen. Dat sp.a en Vlaams Belang hun bureau niet bijeen roepen, kan dan weer een teken zijn. Maar welke gevolgen heeft dat voor de volgende Vlaamse én federale regering? Politicoloog Dave Sinardet bracht deze middag duidelijkheid in VTM NIEUWS.

Het lijkt erop dat we 77 dagen na de verkiezingen dicht bij een Vlaamse regering staan. Politicoloog Dave Sinardet legde deze middag in de studio van VTM NIEUWS uit dat die nieuwe regering wellicht opnieuw een Zweedse wordt. “Ze gaan denk ik echt wel proberen om te laten zien dat er een ander verhaal geschreven wordt. Ook al omdat tijdens de vorige legislatuur natuurlijk heel veel spanningen waren tussen die drie partijen. Zeker tussen N-VA en CD&V, die elkaar constant stokken in de wielen staken”, zegt hij daarover.

Jan Jambon (N-VA)

Het ziet er ook naar uit dat de nieuwe coalitie geleid zou worden door Jan Jambon. En dat terwijl oorspronkelijk Bart De Wever door de N-VA naar voren geschoven werd als minister-president. “Eigenlijk maakte hij in Antwerpen toch wel al vrij duidelijk dat het helemaal nog niet uitgemaakt was dat hij effectief zou vertrekken. Het is ook voor Antwerpen dat het een probleem zou zijn dat hij zou vertrekken, want zijn eventuele opvolgers Koen Kennis en Fons Duchateau zijn ongetwijfeld degelijke vakschepenen, maar missen misschien toch wel die ‘carrure’ om echt die Antwerpse burgemeesterrol op te nemen”, aldus Dave Sinardet.

Federaal niveau

Tot slot rees ook de vraag of een mogelijk akkoord op Vlaams niveau de gesprekken op federaal niveau zou versnellen. Een Zweedse coalitie federaal doortrekken is quasi onmogelijk, verduidelijkte Sinardet daarover. “Dat maakt het federaal veel moeilijker. Zeker als die Vlaamse partijen zich aan elkaar zouden vastklinken, federaal. Want dan krijg je federaal een Zweedse basis, ook aan Vlaamse kant. Met aan Franstalige kant dan ook de MR. En dan zou de PS eigenlijk gewoon Zweeds moeten gaan depanneren. Dat gaan die natuurlijk nooit doen.”