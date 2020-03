Komt er dan toch een coronacoalitie? PS en N-VA voeren gesprekken over noodregering RW ARA IVDE TT

13 maart 2020

16u27

Bron: De Morgen, eigen berichtgeving 248 Komt er dan toch een coronacoalitie? De kans bestaat dat koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) al voor maandag naar het Paleis gaan. Er zouden al een hele dag gesprekken lopen met N-VA en PS, met het oog op het vormen van een noodregering om de coronacrisis te bezweren. Maar komt het ook tot een akkoord? De ogen zijn momenteel gericht op de MR, die Wilmès in de 16 willen houden.

Plots lijken de zaken in de federale formatie nu toch in beweging te komen. Volgens verschillende bronnen werken Laruelle en Dewael aan een regering met PS en N-VA. Beide partijen hebben momenteel afzonderlijk gesprekken met Dewael en Laruelle om een noodregering te vormen, in eerste plaats om een coronacrisis aan te pakken. Ook CD&V en sp.a zijn bij de gesprekken betrokken, net als Open Vld en MR. “Maar het is nog te vroeg om nu al forse conclusies te trekken”, klinkt het in onderhandelingskringen.

Toch zou er een basis gelegd zijn zodat de Franstalige socialisten en de Vlaams-nationalisten naar elkaar kunnen toegroeien. Dat Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS), de Vlaamse en Waalse minister-president, geregeld samen zaten om mogelijke maatregelen rond het coronavirus te bespreken, zou daarbij helpen. Dat zou dan willen zeggen dat de PS toch de Zweedse partijen depanneert.

Vergeet de begroting

Ook de slechte begrotingscijfers zorgen momenteel niet voor onenigheid. “Vergeet alles wat ik heb gezegd over het tekort en de nood om dat af te bouwen”, zei Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, vandaag in De Tijd. “De overheid moet nu alles op alles zetten om de economische schade te beperken, en niet babbelen over hoeveel miljoen dat gaat kosten.” Het Monitoringcomité raamt het overheidstekort vandaag alvast op 13,5 miljard euro op het einde van het jaar, of 2,77 procent van het bpp.

Komende uren duidelijkheid

“De komende uren moet er meer duidelijkheid komen”, zegt een bron dichtbij de onderhandelingen. Als er effectief een doorbraak komt, trekken Dewael en Laruelle mogelijk vanavond al naar de koning om verslag uit te brengen en een opvolger de wei in te sturen. “Ze zouden gek zijn om nog te wachten tot maandag als er eindelijk iets bougeert.”

Er zou gedacht worden aan regeerperiode van een jaar, die rond enkele prioriteiten zoals de coronacrisis werkt. “Parallel kunnen er dan onderhandelingen opgestart worden over andere zaken.”

Wilmès premier

Naar verluidt zit de moeilijkste knoop nog bij de MR. Voorzitter Georges-Louis Bouchez wil absoluut dat Sophie Wilmès premier kan blijven, maar andere partijen wijzen erop dat de MR al flink bedeeld is, met eurocomissaris Didier Reynders en Europees president Charles Michel.