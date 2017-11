Komt door de huiszoeking bij de VRT de anonimiteit van de getuigen in het gedrang? IB

23u51

Bron: VRT 0 Dieter Nijs Huiszoeking VRT Nu het parket van Mechelen een huiszoeking gestart heeft bij de VRT rijst de vraag of de anonimiteit van de getuigen in het gedrang zal komen in het dossier over grensoverschrijdend gedrag dat de VRT heeft opgesteld na meldingen tegen Bart De Pauw.

De afgelopen weken melden verschillende actrices zich bij de preventiedienst van de VRT over grensoverschrijdend gedrag door Bart De Pauw. Onder de voorwaarde dat ze anoniem zouden blijven, getuigden de vrouwen tegen hem. De vraag is of die anonimiteit gegarandeerd kan blijven, nu het parket een huiszoeking bij de VRT uitvoert.

“De anonimiteit van de getuigen zou in het gedrang kunnen komen”, zegt Liesbet Stevens, die seksueel strafrecht doceert aan de KU Leuven. Het onderzoek van het parket is geheim. Maar mocht er een vervolging worden opgestart, dan heeft diegene die aangeklaagd wordt recht op inzage in het strafrechterlijk dossier. Dat betekent dus dat Bart De Pauw de namen van de actrices te zien zou kunnen krijgen als ze in het dossier staan."

Beroepsgeheim

De juridische dienst van de VRT laat weten dat preventieadviseurs beroepsgeheim hebben, dat ook van toepassing is op alle documenten die zij opstellen: de namen van de getuigen hoeven dus niet te worden prijsgegeven aan het parket. Preventieadviseurs kunnen wel zelf beslissen om de namen aan de onderzoeksrechter door te geven.

ANP Kippa Bart De Pauw.