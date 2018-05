Kompaan van Herman omgebracht met vijftien slagen op het hoofd SVM/Jeroen Van der Auwera

30 mei 2018

23u26

Bron: VTM Nieuws/Belga 1 De ex-gedetineerde Michaël Wilmet is omgebracht met vijftien slagen op het hoofd. Dat meldt het parket van Luxemburg na een autopsie op het lichaam van het slachtoffer. Het parket bevestigt dat Benjamin Herman, de dader van de drie moorden in Luik, verdacht wordt. Uitsluitsel is er echter nog niet. Wilmet en Herman kenden elkaar uit het drugsmilieu.

Het lichaam van Wilmet werd dinsdagochtend bij hem thuis aangetroffen in On (Marche-en-Famenne). Het moordwapen was een "stomp en scherp voorwerp", aldus het parket van Luxemburg. "We voeren op dit moment verschillende onderzoeksdaden uit." Wilmet is mogelijk het vierde slachtoffer van Herman.

VTM NIEUWS trok vandaag ter plaatse om uit te zoeken wat zich daar afgespeeld had. Aan een appartementsblok hangt alvast een rouwbriefje aan de deur, ter nagedachtenis van Wilmet. "Ik ben snel gaan kijken om te zien of hij niets gekregen had", aldus buurvrouw Sabrina Chasseur. "En of we niets konden doen, zoals de hulpdiensten bellen. Maar wanneer ik de deur binnenging was er overal bloed. En Michael lag er levensloos met een gat in zijn hoofd."

Binnengelaten door tante

Toeval of niet, in hetzelfde gebouw woont ook een tante van Herman. En die had hem kort voor de moord binnengelaten. "Rond 22 uur avonds ben ik reclamefolders uit mijn brievenbus gaan halen", zegt Florence Malaise. "Benjamin stond beneden en was bezig met aanbellen. Dus ik open de deur voor hem en hij zegt dat hij gewoon Wilmet eens komt bezoeken. Geen probleem voor mij natuurlijk."

"Kan nog altijd niet geloven dat hij geradicaliseerd was"

Florence had helemaal geen vermoeden dat Herman met kwade bedoelingen naar zijn ex-medegevangene was gekomen. Ze had hem jarenlang niet meer gezien en heeft enkel jeugdherinneringen aan hem. ”Het was een kleine jongen Makkelijk en vriendelijk, maar vanaf zijn twaalfde kreeg hij slechtere relaties. Hij heeft kleine diefstallen en inbraken gepleegd, maar hij was niet van kwade wil. Helemaal niet!”, klinkt het.

Dat Herman zich in de gevangenis bekeerde en radicaliseerde, wist zijn familie niet. “Ik heb dat maar vernomen via de media”, gaat de tante van de dader verder. “Ik wist niet dat hij geradicaliseerd was. En ik geloof het nog altijd niet.”