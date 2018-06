Kompaan Abdeslam in verdenking gesteld voor aanslagen van 22 maart in Brussel TTR

Bron: Belga 3 Sofien Ayari is gisteren in verdenking gesteld voor de aanslagen in maart 2016 in Brussel. Dat heeft Eric Van der Sijpt, de woordvoerder van het federaal parket bevestigd, zo berichten La Libre Belgique en La Dernière Heure vandaag. Salah Abdeslam zou hetzelfde ondergaan.

Sofien Ayari (24) werd in verdenking gesteld door onderzoeksrechter Berta Bernardo-Mendez voor deelname aan activiteiten van een terroristische groepering, in het kader van de dodelijke aanvallen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.

Het is een nieuwe belangrijke stap in het onderzoek naar de terroristische aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart 2016, aldus de kranten. Alles wijst er op dat Salah Abdeslam (28) hetzelfde lot zal kennen.

De twee mannen werden eind april veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor moordpogingen op de politieagenten die op 15 maart 2016 huiszoekingen kwamen uitvoeren in de Driesstraat in Vorst, waar ze verscholen zaten. De rechters van de correctionele rechtbank in Brussel oordeelden dat het terroristische karakter van de schietpartij duidelijk was bewezen.