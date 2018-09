Komende weken hinder op E40 door werken tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem TTR

06 september 2018

16u14

Bron: Belga 4 Automobilisten moeten de komende weken rekening houden met hinder op de E40. Tussen de verkeerswisselaar Zwijnaarde en het complex in Sint-Denijs-Westrem wordt het asfalt vernieuwd. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat vooral vanaf 26 september ernstige hinder verwacht.

Het structurele onderhoud start op maandag 10 september. Tot en met 25 september rijdt het verkeer in elke richting over drie versmalde rijstroken. Tijdens die werken is de afrit van de E17, komende vanuit Kortrijk, naar Oostende (E40) volledig afgesloten. Voertuigen moeten omrijden via afrit 9, UZ Gent en de R4, om in Sint-Denijs-Westrem opnieuw de E40 op te rijden.

Vanaf 26 september wordt er gewerkt in de richting van de kust, met veel hinder tot gevolg. Het verkeer rijdt in elke richting over twee versmalde rijstroken. De afrit naar Expo en Sint-Denijs-Westrem wordt afgesloten in de richting van de kust, en vanaf de N60 kunnen automobilisten niet meer naar de E40 richting Brussel. De lus van de E17 naar de E40 blijft afgesloten. Omrijden gebeurt via de R4.

Vanaf 7 oktober wordt er gewerkt in de richting van Brussel. De oprit naar de E40 aan het complex Sint-Denijs-Westrem wordt afgesloten, en vanaf de N60 kunnen bestuurders nog altijd niet naar de E40. Aan de verkeerswisselaar in Zwijnaarde worden de takken vanuit de kust in de richting van de E17 volledig afgesloten.

Na 16 oktober verschuift de werfzone in principe richting Brussel, tussen de wisselaar in Zwijnaarde en de nieuwe bruggen over de E40 ter hoogte van Merelbeke.