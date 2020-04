Komende weken 25.000 seizoensarbeiders nodig JG

08 april 2020

11u51

Bron: Belga 8 De landbouw heeft in de loop van de komende weken nood aan in totaal 25.000 seizoensarbeiders. Momenteel zijn er 7.000 à 8.000 uit verschillende lidstaten van Europa aan het werk. Dat zei minister van Landbouw Hilde Crevits vanochtend in het Vlaams Parlement.

De landbouwsector wordt op verschillende manieren getroffen door de coronacrisis. Enerzijds valt een deel van de vraag weg. Zo is de horeca, die al wekenlang gesloten is, een grote afnemer van groenten en fruit. Een belangrijk stuk van de productie aan sla en tomaten gaat naar de restaurants, net als een groot deel van de kwaliteitsgroenten zoals rucola, asperges en paksoi.

Daarnaast dreigt de oogst in het water te vallen door een tekort aan werkkrachten. Die raken vaak het land niet in. "Het is de intentie dat zij mogen passeren, maar soms worden de regels nogal strikt toegepast waardoor ze moeilijkheden ondervinden om de grens over te steken", zei Crevits woensdag. Anderen willen dan weer niet langer bij ons werken door het risico op besmetting.

"Vanaf de derde week van april heeft de landbouw nood aan 7.000 extra seizoensarbeiders en in de loop van mei worden er dat nog eens 10.000 extra", aldus Crevits. Momenteel zijn er 7.000 tot 8.000 tewerkgesteld, dus in totaal zijn er dit voorjaar 25.000 nodig.

VDAB

"Het is heel belangrijk dat de landbouwers hun vacatures zo snel mogelijk melden bij de VDAB", stelt Crevits. De VDAB heeft de opdracht gekregen om een nieuw platform te ontwikkelen dat vraag en aanbod zo goed mogelijk lokaal op elkaar afstemt.

Federaal minister Nathalie Muylle heeft een voorstel klaar om technisch werklozen aan de slag te laten gaan in de landbouw met gedeeltelijk behoud van hun uitkering. Dat zou vrijdag op de federale ministerraad worden besproken.