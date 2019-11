Komende weekends werken aan spoor tussen Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg RL

16 november 2019

06u31

Bron: Belga 0 Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zal tijdens de weekends van 16 november tot 8 december werken aan het spoor tussen Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg. Door die werken zal het treinverkeer er aangepast worden, zo meldt de NMBS.

De IC-treinen Luxemburg - Namen - Brussel-Zuid worden omgeleid via Leuven en stoppen niet in Brussel-Luxemburg en Brussel-Schuman.

De IC-treinen Dinant - Yvoir - Namen - Brussel-Zuid rijden niet verder dan Brussel-Luxemburg en stoppen niet in Brussel-Schuman, Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.

De S8-treinen Ottignies - Brussel-Zuid rijden niet verder dan Brussel-Luxemburg en stoppen dus niet in Brussel-Schuman, Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Tijdens het weekend van 16-17 november rijden sommige S8-treinen niet tussen Ottignies en Brussel.

Een aantal P-treinen wordt op zondag omgeleid en stopt niet in Brussel-Schuman, Brussel-Luxemburg en Etterbeek. De vertrektijden van deze treinen wijzigen in sommige stations.

Reizigers kunnen bekijken wat er voor hun trein verandert via de reisplanner op de website van de NMBS of via de NMBS-app.