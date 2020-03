Komend weekend schakelen we over naar zomeruur HR

26 maart 2020

10u30 44 Binnenland Komend weekend schakelen we over naar het zomeruur. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok één uur vooruit, van 2 naar 3 uur. We kunnen dus iets minder lang slapen. Het goede nieuws: ’s avonds blijft het een uur langer licht.

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het ’s morgens langer donker en blijft het ’s avonds langer licht.

Bij sommige mensen doet die overgang de interne klok op hol slaan. “Vooral late types, de ‘avondmensen’, passen zich moeilijk aan”, zegt chronobioloog Marijke Gordijn tegen Nu.nl. “Zij slapen in ieder geval wekenlang te weinig door het verzetten van de klok, mogelijk zelfs de hele zomer.”

Laatste keer in 2021

Vorig jaar besliste het Europees Parlement dat de klok in 2021 voor de laatste keer verzet zal worden. In maart van dat jaar zouden alle lidstaten nog één keer overschakelen naar zomertijd. Landen die de wintertijd verkiezen, geven in oktober een laatste draai aan de wijzers.

Het is aan de lidstaten zelf om te bepalen of ze naar permanente zomer- dan wel wintertijd overschakelen. De Europese Commissie is alvast voorstander van de eerste optie.

