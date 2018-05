Kom op tegen Kanker wil zorg op maat voor jongvolwassen kankerpatiënten

29 mei 2018

Kom op tegen Kanker wil zorgverleners, werkgevers en beleidsmakers bewustmaken van de behoeften van adolescenten en jongvolwassenen met kanker en vraagt voor hen zorg op maat. Kanker bij jonge mensen tussen 16 tot 35 is uitzonderlijk. Het gaat met 955 diagnoses per jaar om 2 procent van alle kankergevallen. Kom op tegen Kanker organiseert vandaag in Mechelen het congres 'Jong & Kanker?!'. Dat is het eerste congres in Vlaanderen over de zorg voor kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar.