Kom op tegen Kanker wil af van rookruimtes in cafés

28 september 2019

Bron: Belga 3 Als het van Kom op tegen Kanker afhangt, zijn aparte rookruimtes in cafés en restaurants binnenkort ver­boden. De organisatie stapt naar de rechter omdat ze in strijd zouden zijn met een verdrag van de Wereld­gezondheidsorganisatie. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard en het Belang van Limburg vandaag.

In Nederland had een gelijkaardige klacht succes. De Antirookvereniging Clean Air Nederland (CAN) tekende verzet aan en kreeg gelijk van de rechtbank. Vrijdag werd ook het cassatieberoep verworpen. Vanaf nu zijn dus alle aparte rookruimtes in Nederlandse horecazaken ver­boden.

Bij ons mag het voorlopig nog wel, al moeten rookkamers wel aan strikte voorwaarden voldoen. "De ruimte mag bijvoorbeeld maximaal een vierde van de commerciële oppervlakte van de zaak innemen, de afzuig­installatie moet aan een hoop technische eisen voldoen en de deur mag nooit openstaan", zegt Jan Eyckmans van de FOD Volks­gezondheid.

Maar mogelijk komt er ook in ons land straks een einde aan de rookkamers, want in navolging van Clean Air Nederland gaat ook Kom op tegen Kanker verzet aantekenen tegen de uitzondering, bevestigt algemeen directeur Marc Michils.

“Rookruimtes net oplossing”

Bij Horeca Vlaanderen klinkt het dat die rookruimtes net een oplossing waren. "Uitbaters zorgden er daarmee voor dat er niet meer in het café of restaurant gerookt zou worden, en dat er toch een faciliteit is voor rokers. Ze nu afschaffen, is voor ons niet aan de orde", zegt directeur Matthias De Caluwe. "Onze ondernemers hebben zwaar geïnvesteerd om dit te kunnen aanbieden volgens alle voorwaarden.”