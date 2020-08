Kom op tegen Kanker vraagt betere toegang tot verzekeringen voor ex-kankerpatiënten HLA

25 augustus 2020

09u21

Bron: Belga 0 Ex-kankerpatiënten ondervinden nog steeds veel problemen met het afsluiten van een verzekering, zo blijkt dinsdag uit een nieuw onderzoek van Kom op tegen Kanker. De ngo dringt daarom aan om het recht om vergeten te worden uit te breiden en de termijnen in te korten.

Momenteel geldt het recht om vergeten te worden enkel voor wie tien jaar na een succesvolle kankerbehandeling een schuldsaldoverzekering wil aanvragen. In zo'n situatie is het voor verzekeraars dan wettelijk verboden om nog rekening te houden met de ziekte. Kom op tegen Kanker wil dat dit recht wordt uitgebreid naar andere verzekeringen. Ook betoogt de ngo dat de termijnen bij de schuldsaldoverzekering verkort moeten worden, zoals voor sommige kankersoorten al het geval is. Voor minderjarige patiënten zou bovendien een termijn van vijf in plaats van tien jaar moeten gelden. Dat is al het geval in Luxemburg en Frankrijk, en binnenkort ook in Nederland.

De nieuwe oproep komt er nadat Kom op tegen Kanker patiënten had opgeroepen om hun ervaringen met verzekeringen te delen. Uit de getuigenissen van 123 mensen blijkt nu dat een vijfde (22 procent) problemen ondervond met een verzekering gewaarborgd inkomen. Een hospitalisatieverzekering was voor een derde (31 procent) een probleem. Ook een schuldsaldoverzekering bleef voor 66 procent van de getuigen problemen opleveren.

"Wie de pech heeft kanker (gehad) te hebben, mag daar financieel niet de dupe van worden", zegt algemeen directeur Marc Michils in een persmededeling. "In onze maatschappij zijn medische bijstand en behoorlijke huisvesting een basisrecht. Het is onaanvaardbaar dat die rechten in het gedrang komen omdat je geen schuldsaldoverzekering of een degelijke hospitalisatieverzekering meer kan krijgen zodra je ernstig ziek bent (geweest)."

Kom op tegen Kanker heeft in totaal 54 aanbevelingen klaar die soelaas kunnen bieden voor de financiële problemen van (ex-)kankerpatiënten. Zo wil de organisatie dat ereloonsupplementen verdwijnen om hospitalisatie betaalbaar te houden. Omdat de verzekering gewaarborgd inkomen zo moeilijk toegankelijk is, zouden ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verhoogd moeten worden, meent de ngo.