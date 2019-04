Kom op tegen Kanker pakt groots uit ter ere van 30-jarig bestaan: 5 focuspunten AW

03 april 2019

15u04 0 Kom op tegen Kanker Kom op tegen Kanker - een tweejaarlijkse inzamelactie die het publiek sensibiliseert en het voortouw trekt in de strijd tegen kanker – bestaat dertig jaar. Terwijl de organisatie zich tijdens de beginjaren voornamelijk focuste op kindersterfte, stelt Kom op tegen Kanker deze editie vijf focuspunten voor.

Alle vijf de punten hebben te maken met de ziekte, maar focussen voornamelijk op de patiënten en overlevers.



Strijd tegen tabak

Het eerste, en wellicht ook belangrijkste punt, is de strijd tegen tabak. België telt jaarlijks 14.000 tabaksdoden. En een op de drie kankers wordt veroorzaakt door die tabak. Daarmee is roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. In het verleden bereikte Kom op tegen Kanker al enkele mijlpalen zoals het rookverbod in de horeca en de rookvrije voetbalstadions. Maar daar stopt het niet vindt de organisatie.



Met onder andere ‘Generatie Rookvrij’ streeft Kom op tegen Kanker samen met verschillende partners naar een samenleving waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

Biomedisch onderzoek

Naast het vermijden van kanker blijft ook het bestrijden van de ziekte prioritair. Zo schonk Kom op tegen Kanker vorig jaar bijna 16 miljoen euro aan beloftevol Vlaams kankeronderzoek en innoverende zorgprojecten. Dankzij deze financiering en de inzet van getalenteerde onderzoekers overleven steeds meer mensen kanker. In België zijn dat er al ruim een kwart miljoen.

Focus op re-integratie

Kanker heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar ook een grote impact op het leven van kankerpatiënten en hun naasten. Kom op tegen Kanker zorgt al jaren voor de nodige ondersteuning via onder andere zorgvrijwilligers in de ziekenhuizen, lotgenotengroepen, inloophuizen en aangepaste activiteiten zoals het vakantiekamp voor kinderen met kanker of de ontmoetingsdagen voor jongeren.

De komende jaren ligt de uitdaging in de re-integratie de groeiende groep kankeroverlevers. Kankerpatiënten blijven ook na hun behandeling kampen met zware gevolgen als pijn, extreme vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, incontinentie, seksuele problemen, angst en depressieve gevoelens. Deze drempels maken het voor (ex-)kankerpatiënten moeilijk om hun job of leven weer op te pikken.

Daarom investeert de organisatie bijvoorbeeld in initiatieven als Entree en Rentree, twee begeleidingstrajecten op maat voor respectievelijk jongvolwassen en volwassen (ex-)kankerpatiënten die vragen hebben rond werk of ondersteuning nodig hebben.

Alles voor en met de patiënt

Kom op tegen Kanker pleit al jaren bij zorginstanties en de overheid voor de rechten van patiënten. Zo werd vorige week nog het ‘recht op vergeten te worden’ goedgekeurd in het Vlaams parlement. Daarnaast moeten behandelingen en medicatie betaalbaar blijven, want kanker maakt nog te vaak arm. Patiënten hebben daarnaast ook recht op de beste behandeling en zorg, én ze moeten weten waar ze die kunnen krijgen.

Bij Kom op tegen Kanker staat de patiënt centraal. (Ex-)patiënten zetelen actief in de bestuursorganen, een patiëntencommissie van (ex-)kankerpatiënten en naasten beslissen mee welk onderzoek of project financiering krijgt. De samenwerking tussen de experten en patiënten moet garanderen dat de projecten van hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn en zo snel mogelijk een meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten.

Solidariteit

Tot slot wilt de organisatie zijn vrijwilligers van de voorbije 30 jaar dit jaar extra in de bloemetjes zetten.