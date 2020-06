Kom op tegen Kanker organiseert 'het palliatief debat' JTO

06 juni 2020

20u09

Kom op tegen Kanker werkt aan een visietekst over palliatieve zorg en wil daarvoor de mening van de Vlaming horen. Tot 10 juli kan iedereen ideeën of verhalen delen via hetpalliatiefdebat.be.

“Kankerpatiënten signaleerden ons al voordat het coronavirus de kop opstak dat de palliatieve zorg beter kan”, vertelt algemeen directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils. “Zorgverleners doen fantastisch werk, maar we moeten bespreekbaarder maken welke zorg er voorhanden is voor wie niet meer beter wordt. Het coronavirus maakt het palliatief debat des te actueler: we stellen vast dat het sinds dit voorjaar nog minder evident is dan vroeger om de laatste maanden of jaren van je leven door te brengen zoals jij dat wilt en met de kwaliteitsvolle zorg die je nodig hebt”, klinkt het.

Deel suggesties op hetpalliatiefdebat.be

Kom op tegen Kanker roept Vlamingen nu op om verhalen betreffende palliatieve zorg en ideeën over hoe het beter kan te delen. Dat kan nog tot 10 juli via hetpalliatiefdebat.be. De oproep is trouwens niet alleen gericht naar kankerpatiënten en hun zorgverleners en naasten, maar naar iedereen die te maken krijgt met palliatieve zorg.

In de periode tot 10 juli organiseert Kom op tegen Kanker ook online debatmomenten, telkens op dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagavond. Op basis van de ideeën zal Kom op tegen Kanker een tussentijdse nota opstellen, die dan met experten en burgers zal worden besproken. De organisatie wil daarna samenzitten met de sector om te bekijken welke verbeteringen haalbaar zijn en tegen wanneer, en tenslotte een eindnota overmaken aan Vlaams minister van Welzijn wouter Beke (CD&V).