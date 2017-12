Kom op tegen Kanker investeert 12 miljoen euro in patiëntgericht kankeronderzoek jv

16u47

Bron: belga 2 gysens marc Marc Michils. Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan 53 nieuwe onderzoeksprojecten rond kanker. De ngo maakt daarvoor 12.392.820 euro vrij. De geselecteerde projecten zijn patiëntgericht. Op een relatief korte termijn kunnen ze een verbetering betekenen voor kankerpatiënten. Dat meldt Kom op tegen Kanker.

Kom op tegen Kanker ijvert voor een wereld zonder kanker. Deze droom vereist medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarom besteedt de organisatie er een belangrijk deel van haar inkomsten aan. Ze investeert dit jaar meer dan 12 miljoen euro in patiëntgericht kankeronderzoek.

Het bedrag wordt verdeeld over 26 projecten, 21 doctoraatsonderzoeken en 4 postdoctoraten en 2 Europese EORTC-beurzen. De onderzoekers ontvangen tussen 22.000 en 643.000 euro voor hun project. In totaal kunnen 53 onderzoekers, of in sommige gevallen onderzoeksteams, rekenen op een beurs van Kom op tegen Kanker. De kortste onderzoeken nemen zes maanden in beslag, de langste vier jaar. De thema's lopen erg uiteen, maar de projecten zijn volgens de ngo gericht op de patiënt.

Verbetering overlevingskansen

Kom op tegen Kanker kiest er naar eigen zeggen bewust voor om vooral medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij de kankerpatiënt voorop staat te financieren. "Het onderzoek moet tegemoetkomen aan de noden en wensen van de patiënten zelf", zegt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker. "Het moet ook op relatief korte termijn leiden tot een directe verbetering van de overlevingskansen en levenskwaliteit van mensen met kanker."

"Alles wat Kom op tegen Kanker doet, doet de organisatie voor kankerpatiënten en hun omgeving. Daarom financieren we onderzoek dat voor hen ook effectief een verandering kan opleveren. Dit jaar zijn we in die patiëntgerichtheid nog een stapje verder gegaan. Alle onderzoeken werden niet alleen door de experts in de biomedische commissie beoordeeld, maar ook door onze patiëntencommissie", aldus Michils.