Kom op tegen Kanker en Eén roepen voor de allerlaatste keer op om massaal rosse muntjes in te zamelen ADN

31 oktober 2019

15u41

Bron: Belga 0 Kom op tegen Kanker en VRT-televisiezender Eén roepen voor een laatste keer op om massaal "ros geld" in te zamelen tegen kanker.

De ngo herinnert er vandaag in een mededeling aan dat cashbetalingen vanaf 1 december moeten worden afgerond op 5 cent. "Daarmee zullen de koperkleurige muntjes van één en twee eurocent verdwijnen uit onze portemonnees."

Marleen Merckx, het gezicht van de "Rospot"-actie, vraagt Vlaanderen voor de allerlaatste keer een Rospot met muntjes ten voordele van Kom op tegen Kanker voor 13 december binnen te brengen bij de bank KBC. De opbrengst gaat naar de niet-gouvernementele organisatie, die ze gebruikt "om kanker te vermijden, bestrijden en verzachten".



De Rospot ontstond in 2015 als onderdeel van een campagne van Eén en Kom op tegen Kanker. Ook in de daaropvolgende jaren voerden Eén en Kom op tegen Kanker Rospot-acties, die succes hadden. Zo'n actie in het voorjaar leverde bijna 360.000 euro op.

Laatste Rospot-actie voor @KOTKanker vanaf 4 november.

Doe je mee? https://t.co/mvFJg51YTe pic.twitter.com/lenX5bBNYt Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link