Kolonel die vervangingsprocedure F16's leidt, vindt studie "overroepen" TT TK

21 maart 2018

08u38

Bron: Belga 158 Kolonel Harold Van Pee, die de leiding heeft over de vervangingsprocedure van de F-16's, wist naar eigen zeggen van de studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de levensduur van de toestellen. Gisteren zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) nog het omgekeerde. "Maar die studie vertelt niets nieuws. Die is overroepen." Dat zegt hij in Het Belang van Limburg.

"Je kan een oldtimer ook honderd jaar langer laten rijden. De vraag is wat je nog effectief met die F-16's kan doen. Deze studie gaat over de carrosserie, niet over het hele wapensysteem", zegt Van Pee. "De studie is ook besteld door een heel andere dienst. Een van die mensen heeft mij de studie doorgestuurd. Ik kende de context niet en heb toen de vraag gesteld aan zijn meerdere, iemand van Material Resources: 'Wat moet ik hiermee?' Het antwoord luidde: 'We hebben dat bestudeerd, maar het resultaat is dat het niet haalbaar is.'"

Aan VRT NWS bevestigt Van Pee dat hij de studie inderdaad ontvangen heeft, en dat hij ernaar "uitkijkt" om uitleg te geven in het parlement. Gisteren nog zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) dat hij niet op de hoogte was van het rapport en dat ook Van Pee er niets over wist.

Kamerlid Alain Top (sp.a) stelde in de commissie Defensie, die vanmorgen bijeenkwam, voor om Van Pee vandaag nog te horen. Dat voorstel werd echter weggestemd in de commissie; de meerderheid wacht liever de externe audit af die minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft besteld. Volgens de minister zou die studie er "ten laatste over drie weken moeten zijn". De hoorzitting staat nu gepland voor 18 april.