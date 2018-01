Kolenwasserij van Beringse mijn op Europese shortlist meest bedreigde historische gebouwen jv

Bron: belga 0 Mine Dalemans De steenkolenwasserij in Beringen staat op de shortlist van een Europees programma voor de zeven meest bedreigde historische gebouwen. Dat maakte de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) bekend.

De voorbije jaren doken geregeld geruchten op dat projectontwikkelaar BE-MINE plannen had kolenwasserij 1 geheel of gedeeltelijk te slopen, maar het Beringse gemeentebestuur heeft de sloopvergunning geweigerd. De provincie Limburg buigt zich momenteel over de beroepsprocedure. Het massieve gebouw bestaat uit kolenwasserij 1, 2, 3 en 4.

De steenkoolmijn van Beringen en de kolenwasserij werden in 1993 en 1994 door de Vlaamse overheid wettelijk beschermd. De kolenwasserij is volgens VVIA een van de grootste en meest indrukwekkende industriële erfgoedsites in Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten. "Het is een functioneel mastodont in ijzer, staal, baksteen en glas die de mijnsite en de omgeving errond domineert. Met de beschermde status inzake heel zijn installatie en uitrusting is het een uitzondering in Europa.

"Kolenwasserij 1 werd in 1923 gebouwd en nadien uitgebreid met wasserijen 2, 3 en 4. Deze vier delen vormen samen een massief gebouw", legt VVIA-voorzitter Adriaan Linters uit. Omwille van de slopingsdreiging heeft de VVIA een dossier opgesteld en ingediend voor de Europese campagne 'The 7 most endangered 2018'. Dat is een programma van Europa Nostra, een toonaangevende erfgoedorganisatie in Europa.

"Een panel van experts op verschillende gebieden heeft de kolenwasserij in Beringen geselecteerd. We zijn bijzonder tevreden. Op de shortlist zijn twaalf erfgoedlocatie uit tien Europese landen opgenomen, waarvan eentje uit België, " vertelt Stephan Put, voorzitter van de Werkgroep Monumentenzorg Beringen.