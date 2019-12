Koksijde wil geen nieuwe asielzoekers opvangen uit vrees voor “groot veiligheidsprobleem” KVDS

26 december 2019

08u28 56 De West-Vlaamse gemeente Koksijde wil geen nieuwe asielzoekers opvangen. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block vroeg de kustplaats 400 opvangplaatsen te creëren, maar burgemeester en partijgenoot Marc Vanden Bussche ziet dat niet zitten volgens VRT NWS.

Koksijde ving in 2016 al eens negen maanden lang 300 mensen op, in enkele leegstaande gebouwen op de luchtmachtbasis. Dat veroorzaakte problemen, omdat er tussen de asielzoekers een aantal geseinde mensen en mensensmokkelaars bleken te zitten.

Opvangprobleem

Nieuwe asielzoekers ziet de gemeente niet zitten. “Niet om humanitaire redenen”, klinkt het bij burgemeester Marc Vanden Bussche. “We begrijpen heel goed dat er een opvangprobleem is. Maar er is een groot veiligheidsprobleem als dit zou doorgaan.”





De burgemeester wijst daarbij op het extra werk voor de – nu al onderbemande – politie en het administratief personeel van de gemeente, onder meer door de nieuwe toename van het aantal transmigranten in de regio.