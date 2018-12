Koksijde graaft potvis uit 1989 op om te reconstrueren GUS

14 december 2018

13u26 0 In het voorjaar van volgend jaar laat Koksijde potvis Valentijn opgraven om die te reconstrueren. De potvis spoelde op 14 februari 1989 aan en ligt begraven bij Ten Bogaerde.

Vier jaar geleden hebben wetenschappers een rib opgegraven om die te onderzoeken. Blijkt dat het mogelijk is om het volledige skelet vanonder de aarde te halen en dat opnieuw samen te stellen. “Dat moet dé blikvanger worden in ons Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Zo’n verhaal spreekt tot de verbeelding en moet een massa volk aantrekken. De potvis is zeventien meter lang.” De gemeente trekt 150.000 euro uit voor de opgraving van het skelet. Dat vond oppositieraadslid Elwin Van Herck te duur. “Er zijn te veel onzekere factoren die de kostprijs de lucht kunnen injagen. Laat potvis Valentijn gewoon rusten op de plek waar hij nu ligt”, was zijn besluit.