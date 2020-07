Koffierel in Gentse woonzorgcentra is belangrijker dan ze lijkt: “Er is maar één regel, en dat is luisteren naar de bewoners”

De hele week hebben bewoners van de vijf OCMW-woonzorgcentra in Gent blind koffie geproefd . Toen de Stad Gent hun vertrouwde Douwe Egberts in juni zomaar verving door één type fairtrade koffie, gingen ze protesteren. De Stad luisterde en liet de bewoners nu zelf kiezen uit een heel gamma. Een goede beslissing, zeggen ook wetenschappers. Want lekker is in een rusthuis geen luxe, het is noodzaak.