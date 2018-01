Koerierscollectief bij Deliveroo wil morgen werk neerleggen in vijf Belgische steden jv

09u56

Bron: belga 4 Photo News Het collectief van koeriers bij Deliveroo wil - zoals aangekondigd - morgen het werk neerleggen. Dat zal het geval zijn in Brussel, Luik, Mechelen, Antwerpen en Gent, en ook in Amsterdam, kondigt de Franstalige christelijke bediendebond CNE aan. Het collectief is een autonome organisatie van ongeveer 200 koeriers en krijgt de steun van de christelijke vakbond.

Deliveroo wil dat de koeriers tegen het einde van januari het statuut van zelfstandige aannemen. Daarom zette de koerierdienst de samenwerking met de coöperatie Smart stop eind oktober. Via die coöperatie waren de koeriers in loondienst en hadden ze een betere sociale bescherming en een verzekering.

Vanaf 31 januari 2018 zijn alle koeriers gedwongen als zelfstandige te werken, waardoor ze een loon per levering zullen krijgen, in plaats van een uurloon. Het collectief wil echter dat de koeriers via de coöperatie blijven werken.

Het collectief kondigde deze week al aan elke zaterdagavond tot het einde van de maand het werk te willen neerleggen.