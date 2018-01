Koeriers voeren opnieuw actie bij Deliveroo, staking op komst mvdb

21u31

Bron: Belga 2 Photo News Een dertigtal koeriers van Deliveroo heeft deze namiddag in Brussel actie gevoerd. Dat deden ze na een nieuwe ontmoeting met de directie, waarbij de koeriers met steun van de vakbonden opnieuw uiting gegeven hebben aan hun ongenoegen over de wijziging van hun statuut tot zelfstandigen.

De directie weigerde in te gaan op de eis om de keuze te behouden om als zelfstandige te werken voor Deliveroo of als werknemer via de coöperatie Smart.

Anderen weigerden bestellingen aan te nemen. De dertig actievoerders deden een ronde van verschillende restaurants die zich solidair toonden met de eisen, zegt Martin Willems van de Franstalige christelijke bediendebond CNE.

"Andere koeriers aanwezig op de bijeenkomst hebben beslist geen orders aan te nemen maandagavond." Rik Potoms, woordvoerder van het koerierscollectief, voegt eraan toe dat zowat een honderd koeriers opgedaagd waren voor de betoging.

"De directie heeft ons gevraagd om eventuele acties op te schorten, maar wil nog steeds dat alle koeriers tegen het eind van de maand zelfstandigen zijn", aldus Martin Willems van de Franstalige christelijke bediendebond CNE.

Sociale bescherming

De directie wijst de voornaamste eis van de koeriers daarmee af. Die laatsten wilden zelf de keuze behouden over hun statuut. Eind oktober 2017 besliste Deliveroo om de samenwerking stop te zetten met de coöperatie Smart. Via die coöperatie waren de koeriers in loondienst en hadden ze een betere sociale bescherming en een verzekering.

Vanaf 31 januari 2018 zijn alle koeriers gedwongen om het statuut van zelfstandige aan te nemen, waardoor ze een loon per levering zullen krijgen, in plaats van een uurloon.

Bonden en koeriers gaan nu zo snel mogelijk opnieuw contact opnemen met de directie. "Het doel van onze actie is hen te doen inzien dat er geen koerier meer zal zijn op 1 februari indien ze niet op hun beslissing terugkomen", zegt Martin Willems.

Volgens Potoms zal er waarschijnlijk een staking van de koeriers komen. "We gaan proberen om zoveel mogelijk koeriers te mobiliseren. Vanavond was er al gedeeltelijk een staking", zegt hij over de koeriers die geen orders aanvaardden. Er komt ook een informatiecampagne.