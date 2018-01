Koeriers van Deliveroo drijven acties tegen verplicht zelfstandigenstatuut op ep

24 januari 2018

13u21

Bron: Belga 0 De koeriers bij maaltijdbezorger Deliveroo hebben beslist om hun acties tegen de directie op te drijven. Die houdt volgens het collectief van koeriers vast aan de eis dat alle werknemers voor 1 februari overstappen naar een zelfstandigenstatuut. Het collectief kondigt acties vandaag, op vrijdag en zaterdag aan.

Morgen zal een delegatie van de koeriers bij het kabinet van minister van Werk Kris Peeters vragen waarom het beloofde onderzoek nog niet afgerond is, klinkt het. Maandag staat Brussels minister van Economie Didier Gosuin op de agenda.

Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald. Eind vorig jaar brak het conflict uit en er werden reeds verschillende acties gevoerd. Afgelopen weekend stemden de betrokken koeriers nog voor een 'staking tot de finish'.

De gedwongen omschakeling naar het zelfstandigenstatuut komt volgens het collectief, dat zowat 200 koeriers vertegenwoordigt, neer op een "collectief ontslag van de meest ervaren, nauwgezette en verdienstelijke koeriers", "zonder sociaal plan of zelfs vergoedingen", luit het in een mededeling van de christelijke bediendebond namens het collectief.

Minister Peeters laat een zogenaamd "gecoördineerd onderzoek" voeren naar Deliveroo, kondigde hij vorige week aan. Het onderzoek is een samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie. Het zou de eerste keer zijn dat dergelijk onderzoek gebeurt.